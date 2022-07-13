Зеленський призначив Запаранюка новим головою Чернівецької ОДА

Руслан Запаранюк став новою головою Чернівецької ОДА. Відповідний указ вже підписав Президент України Володимир Зеленський.

Руслан Запаранюк замінив на посаді Сергія Осачука. Відповідні укази оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Важливо Уряд погодив звільнення глави Чернівецької ОВА Осачука

Під час зустрічі в ОП Володимир Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Руслану Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення росії пріоритетом для держави є:

злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів,

облаштування пунктів пропуску на державному кордоні,

надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії.

Що відомо про Руслана Запаранюка

Він народився 1974 року в селі Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997 році закінчив Чернівецький державний університет імені Федьковича за спеціальністю "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління "Державний ощадний банк України".

Ймовірна причина звільнення Осачука

Раніше на сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити голову Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Вагомою причиною для цього став скандал з махінаціями з гуманітарною допомогою.

Автор петиції зауважив, що Осачук неефективно працював ще до війни. Він, мовляв, не налагодив роботу між населеними пунктами області та обладміністрацією.

Що відомо про махінації з гуманітаркою

1 червня СБУ повідомила про підозру в розтраті гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах 30-річному заступнику голови Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну. Посадовця звинувачують у використанні автомобілів швидкої допомоги у комерційних цілях.

Як стверджує СБУ, посадовець сприяв використанню автомобілів швидкої допомоги для комерційного транспортування пацієнтів. За інформацією правоохоронців, такі дії спричинили шкоди на майже мільйон гривень.

За даними слідства, заступник голови ОВА визначив отримувачем автомобілів "швидкої", які надійшли в Чернівці з Італії, обласну лікарню. Гендиректор лікарні оформив автомобілі на власну ГО, а далі використовував у комерційних цілях.

На початку травня лікаря звинуватили у привласненні п'ятьох автомобілів швидкої допомоги, які надійшли в Україну як гуманітарна допомога та призначалися для ЗСУ. Директора лікарні затримали на хабарі у 16 тисяч гривень за транспортування пацієнта на "швидкій" до медзакладу в Ужгороді.

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