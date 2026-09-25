Чи реально завершити війну до зими на тлі зростання атак: що каже Зеленський

Україна активізувала підготовку до зимового періоду та вживає заходів для уникнення енергетичного колапсу. Влада працює над формуванням зимового пакета протиповітряної оборони, розв'язанням проблеми з ракетами до Patriot та створенням власної системи Freya. Водночас Київ очікує на результати міжнародних перемовин щодо впливу Китаю на Росію задля завершення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Чи можливе завершення війни до зимового періоду?

Українська сторона очікує на результати перемовин між президентом США та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у частині, що стосується війни. Президент України під час зустрічі в Нью-Йорку особисто звертався до американського лідера з проханням сприяти залученню Пекіна до тиску на Кремль.

Безумовно, я порушував це питання і просив особисто президента Трампа порушувати це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни,

– зазначив глава держави.

За його словами, фідбеку від американської команди ще немає, але Україна розраховує на результат цієї частини бесіди.

Локальні плани стійкості та формування зимового пакета ППО

Паралельно з дипломатичним треком Україна здійснює масштабну підготовку до зимового періоду. Плани стійкості мають бути максимально завершені на локальному рівні в регіонах, де вони підлягатимуть чіткому контролю та перевірці. Важливою складовою частиною захисту є формування спеціального зимового пакета протиповітряної оборони.

Щодо зимового пакета протиповітряної оборони. Він має бути. Це дуже непросто, але він має народитися,

– наголосив президент.

Над залученням нових систем та додаткових ракет працюють Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Служба зовнішньої розвідки.

Постачання ракет до Patriot та розробка системи Freya

Головним викликом у забезпеченні безпеки залишається постачання боєприпасів до вже наявних комплексів. Влада акумулює зусилля для розв'язання питання з ракетами до систем Patriot.

Крім того, Україна веде роботу над власним треком антибалістичної протиповітряної оборони – системою Freya. За словами президента, над цим напрямком продовжуватимуть працювати, щоб не допустити енергетичного колапсу в країні.

Важливо зазначити й те, що президент США Дональд Трамп уже остаточно погодив надання Україні ліцензій для самостійного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.