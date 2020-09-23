Українська влада очікує від Європейського Союзу чіткої, ясно сформульованої перспективи членства для України. Адже ЄС є важливим ключовим партнером у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності й підтримки реформ.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента. За його словами, для українців важливо, що Євросоюз визнає та підтримує їхні прагнення.

До слова Ми стежитимемо дуже уважно, – посол ЄС про загрозу скасування безвізу з Україною

Він пояснив, що з часу підписання Угоди про асоціацію ЄС став головним торговельним партнером України, частка якого становить вже понад 40% зовнішньої торгівлі.

Від початку безвізового режиму у 2017 році українці здійснили 50 мільйонів подорожей до країн Євросоюзу,

– зазначив президент.

Влада зараз працює над тим, щоб максимально використати потенціал Угоди про асоціацію, аби поглибити питання інтеграції України в ЄС. Окрім цього, вони намагаються адаптувати торговельну частину угоди до сучасних економічних реалій.

Глава держави також додав: "Однак Україна хоче повної інтеграції до ЄС. Ми – європейська країна й можемо багато чого дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського Союзу".