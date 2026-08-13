"Люди дуже стійкі, але вони втомилися": Зеленський про життя українців під постійними атаками

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці продовжують залишатися стійкими попри регулярні російські удари, однак постійні атаки дедалі сильніше виснажують людей. За його словами, повітряні тривоги та масовані обстріли стали невід’ємною частиною життя мільйонів українців.

Про це глава розповів в інтерв'ю для CNN.

Що розповів Зеленський про життя українців в умовах війни?

За словами Зеленського, російські війська продовжують атакувати Україну практично щоночі. Крім того, протягом місяця відбувається кілька масованих ударів, після яких людям доводиться повертатися до звичайного життя попри пережиті обстріли.

Щоночі у нас атаки, і чотири-п'ять разів на місяць – масовані удари. Люди намагаються жити після цих жахливих ночей. Вони дуже героїчні, дуже стійкі. Але вони втомилися, це зрозуміло,

– сказав президент.

Зеленський також наголосив на зростанні інтенсивності російських балістичних атак. За його словами, Росія щомісяця запускає приблизно вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше, тоді як Україна цього року має у 2,5 раза менше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, ніж у 2025 році.

Президент зазначив, що через постійні удари особливо гостро постає питання посилення української протиповітряної оборони. За його словами, 5% від нинішніх запасів ракет-перехоплювачів США могли б допомогти Україні пройти зиму та врятувати життя людей, а 10% – дозволили б зупинити всі російські балістичні атаки.

Зеленський додав, що продовжує переговори із союзниками щодо отримання додаткових ракет для Patriot. Водночас питання можливого виробництва таких ракет в Україні за американською ліцензією досі залишається невирішеним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна підготувала нові пропозиції для відновлення мирного процесу та очікує від США активнішої участі. Президент наголосив, що Київ не погодиться на територіальні поступки без надійних гарантій безпеки, а також попередив про можливу загрозу з боку Росії для країн Балтії.