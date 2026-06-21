"Це те, що робив Орбан, і закінчиться це погано": Зеленський висловився про дії Навроцького

Володимир Зеленський висловився щодо рішення Кароля Навроцького про позбавлення його ордена Білого Орла. Президент України вважає такі дії проявами внутрішньої політичної боротьби.

Однак це може погано закінчитися. Подібна історія, як пригадав Зеленський, уже була з Віктором Орбаном. Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю для ТСН.

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Що сказав Зеленський про Навроцького?

Український лідер заявив, що сприймає ситуацію як суто електоральну гру: на його думку, Кароль Навроцький веде внутрішньополітичну боротьбу у Польщі за вплив і позиції у своїй партії та протистояння з урядом Дональда Туска.

При цьому, Україна фактично використовується як елемент політичної боротьби. Президент Зеленський наголосив, що Навроцький, як він вважає, підживлює негативні настрої щодо українців у внутрішній політиці.

Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано,

– сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що політичні дивіденди, побудовані на ненависті, є шкідливими, бо зрештою вони руйнують міжнаціональні відносини.

Пригадав український президент ще один цікавий момент. Він згадав першу зустріч із Навроцьким у Польщі, під час якої той подарував йому книгу про Волинську трагедію.

"Я ж про це не говорю. Я не казав людям. Я спокійно з цим живу. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, які я вважаю неправильними", – пояснив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що в Польщі діє демократія, а не монархія, і тому політикам слід будувати конструктивні відносини з Україною, яка нині, на його думку, захищає не лише себе, а й Європу, включно з Польщею.

Що цьому передувало?

Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла, наданого йому кількома роками раніше. На такий крок він пішов через найменування одного з підрозділів Сил оборони іменем Героїв УПА, що у Польщі сприйняли за неповагу.

Проте необхідність повернення нагороди президент України сприйняв гідно – орден поїхав Новою поштою до Кароля Навроцького. Позицію Володимира Зеленського підтримала низка політичних діячів, які відмовилися від своїх нагород, колись виданих їм Польщею.

До Польщі повернулися й інші Ордени Білого Орла, які були в українських президентів: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовилися від цих нагород.