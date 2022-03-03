Ми втрачаємо деякі містечка, – Зеленський про загарбанні території України
Володимир Зеленський висловився про втрату контролю України на певних територіях. Він заявив, що держава справді має деякі нові місця, де зайшли окупанти.
Про це президент повідомив у своєму великому інтерв'ю на 8 день масштабної російсько-української війни, інформує 24 канал. За його словами, на будь-яких територіях є складно, коли туди заходить російський окупант.
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Окупантам допомагають диверсанти, які були готові
Зеленський не став приховувати факт нової окупації. Він зауважив, що певні місця відбиваються, а деякі – ні.
Десь відбиваються ці місця, десь ні. Там, де їх удесятеро разів більше ми втрачаємо такі моменти. Ми втрачаємо деякі містечка. Це правда,
– наголосив президент.
Також Зеленський сказав, що нова окупація спричинена тим, що працюють не просто російські загарбники, а й ситуацію всередині розхитують диверсійно-розвідувальні групи.
"За рік до цього ці люди вже орендували квартири, щоб коли почали цю операцію (повномасштабне вторгнення Росії – 24 канал), то вони вже всередині розпочинали окупаційні дії", – розповів президент.
Велике інтерв'ю Зеленського на 8 день війни: дивіться відео
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