Їм все одно куди бити, – Зеленський про удар по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Росія вдарила по Одесі тоді, коли там перебував прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс. Президент України не залишив це поза своєю увагою.

Росія знову вдарила по Одесі. Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок цієї атаки є поранені та загиблі, передає 24 Канал.

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Їм все одно куди бити

За словами Володимир Зеленського, і так зрозуміло, з ким ми маємо справу. він наголосив, що росіянам все одно куди бити.

Він також розповів, що знає, що сьогодні були поранені та загиблі внаслідок російського удару. Водночас всіх деталей президент не знає.

Ось, що ми бачимо. Це показує, що нам потрібно захищатись,

– зауважив Зеленський.

Український лідер вкотре нагадав, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони для того, аби забезпечити захист українського неба, адже росіяни можуть цілити і в цивільних, і в військових, і в міжнародних гостей.

Водночас він також сказав, що ми все одно посилюємось кожного дня.

Росія вдарила по Одесі під час візиту до міста прем'єра Греції. Видання Protothema стверджує, що ціллю російських військ був кортеж Президента України Володимира Зеленського. За їхньою інформацією, вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Він також прокоментував удар. Грецький посадовець зазначив, що Володимир Зеленський з командою пояснювали делегації значення порту, де проходив брифінг, та розказували, що робиться для його відновлення.

Зокрема, ми побачили, яких порт зазнав руйнувань унаслідок атак. Наприкінці візиту ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд із нами,

– сказав Міцотакіс.

Після цього він наголосив, що війна стосується всіх та нікого не шкодує.

На щастя, ніхто не постраждав.

Росія вдарила по Одесі