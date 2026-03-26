Я не коробка цукерок і не машина, щоб комусь подобатись, – Зеленський про стосунки з Трампом

24 Канал Новини України
26 березня, 16:32
Тетяна Бабич
Основні тези
  • Президент України оцінив рівень напруженості в стосунках з Дональдом Трампом.
  • Він зазначив, що американський лідер має прагматичний погляд на ситуацію.

Володимир Зеленський висловився стосовно нібито загострених стосунків з американським президентом Дональдом Трампом. На його думку, попередня напруженість між ними вже в минулому.

Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю для інформаційної агенції Reuters.

Як Зеленський прокоментував стосунки з Трампом?

За словами президента України, очільник Білого дому має прагматичний погляд на ситуацію й прагне досягнути закінчення війни. 

Проте щодо особистих стосунків Зеленський по-іншому висловлюється про діалог з президентом США.

Я не коробка цукерок і не машина, щоб подобатися чи не подобатися тим чи іншим людям,
– підкреслив Зеленський.

Разом з тим, дещо раніше український президент пожартував, що був би "не найулюбленішим сином" Дональда Трампа. Попри все, Володимир Зеленський переконаний, що президенту США до вподоби зустрічі й спілкування з ним.

Чи є прогрес в українсько-американських переговорах?

  • Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський нібито наблизилися до мирної угоди, проте між ними й досі панує неприязнь. 

  • США пов'язують гарантії безпеки для України безпосередньо з поступками щодо Донбасу, що викликає занепокоєння у Зеленського. Водночас Вашингтон чинить додатковий тиск через інші геополітичні фактори, але Київ наполягає на надійних гарантіях. 

  • За словами речника МЗС Георгія Тихого, крайня зустріч та діалог зі США були конструктивними, однак прогрес блокує позиція Росії, яка зосереджена на продовженні війни.

  • Зі свого боку віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл пояснив 24 Каналу, що якби Україна наблизилася до Криму, це стало б серйозним ударом для Путіна і могло б змусити його шукати переговорів, щоб не допустити втрати півострова.