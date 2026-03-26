Я не коробка цукерок і не машина, щоб комусь подобатись, – Зеленський про стосунки з Трампом
Володимир Зеленський висловився стосовно нібито загострених стосунків з американським президентом Дональдом Трампом. На його думку, попередня напруженість між ними вже в минулому.
Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю для інформаційної агенції Reuters.
Важливо Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним заради переговорів
Як Зеленський прокоментував стосунки з Трампом?
За словами президента України, очільник Білого дому має прагматичний погляд на ситуацію й прагне досягнути закінчення війни.
Проте щодо особистих стосунків Зеленський по-іншому висловлюється про діалог з президентом США.
Я не коробка цукерок і не машина, щоб подобатися чи не подобатися тим чи іншим людям,
– підкреслив Зеленський.
Разом з тим, дещо раніше український президент пожартував, що був би "не найулюбленішим сином" Дональда Трампа. Попри все, Володимир Зеленський переконаний, що президенту США до вподоби зустрічі й спілкування з ним.
Цікаво! Напередодні про президента України висловився Кіт Келлог. Він назвав його жорстким та прямим лідером.
Чи є прогрес в українсько-американських переговорах?
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський нібито наблизилися до мирної угоди, проте між ними й досі панує неприязнь.
США пов'язують гарантії безпеки для України безпосередньо з поступками щодо Донбасу, що викликає занепокоєння у Зеленського. Водночас Вашингтон чинить додатковий тиск через інші геополітичні фактори, але Київ наполягає на надійних гарантіях.
За словами речника МЗС Георгія Тихого, крайня зустріч та діалог зі США були конструктивними, однак прогрес блокує позиція Росії, яка зосереджена на продовженні війни.
Зі свого боку віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл пояснив 24 Каналу, що якби Україна наблизилася до Криму, це стало б серйозним ударом для Путіна і могло б змусити його шукати переговорів, щоб не допустити втрати півострова.