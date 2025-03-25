"Референдуми – це меседж росіян": Зеленський відреагував на скандальну заяву Віткоффа

Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що на деяких окупованих "російськомовних" територіях Росія провела так звані "референдуми" і їхнє населення начебто хоче бути під владою країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву.

На думку глави держави, вона збігається з меседжами Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.

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Що заявив Зеленський про "референдуми" на окупованих територіях

Під час зустрічі з журналістами Зеленський прокоментував заяву Віткоффа та зауважив, що в такій тематиці є як плюси, так і мінуси. А також додав, що багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди, надто сильно збігається з офіційними пропагандистськими меседжами Росії.

Ми всі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми не було. Друге – ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє – мертві душі та повно доказів того, хто там голосував, хто не голосував,

– пояснює Зеленський.

За його словами, всі знають, що ніяких законних референдумів не було і ніхто у світі їх не визнає. Водночас додав, що "є деякі голоси США на високому рівні", які розповсюджують інформацію, що окуповані території начебто колись були російськими.

Зеленський зазначив, що Віткофф дуже багато часу провів у діалозі з російським диктатором Владіміром Путіним. Проте це може мати й позитивний бік.

Він пояснює, що росіяни казали Віткоффу і про безумовне припинення вогню і про те, що хочуть закінчення війни. Проте всі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло, тому що російська сторона не прагне до цього.

На його думку, через небажання Росії закінчувати війну з Україною, в Сполучених Штатах з'являтиметься все більше недовіри до Кремля.

Нагадаємо, що раніше Віткофф висловився про українські території, які окупувала Росія. Зокрема, він заявив, що "головним питанням" війни в Україні є готовність визнати їх частиною країни-агресорки.

Окрім цього, спецпосланник США сказав, що ці території є "російськомовними" і на так званих "референдумах" переважна більшість людей нібито показали, що "хочуть бути у складі Росії".