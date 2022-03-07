Нехай війна їх нагодує: Зеленський про бойкот експорту в Росію і купівлю російських нафти й газу

Володимир Зеленський закликав захід бойкотувати експорт товарів у Росію та купівлю російських нафти й газу.

Нехай війна їх нагодує

Президент під час ранкового звернення 7 березня закликав захід не фінансувати терориста, повідомляє 24 канал.

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Бойкот російського експорту, зокрема, відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся платити терористу,

– наголосив Зеленський.

Президент також наголосив, що якщо росіяни не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати товарів і послуг від цивілізації – хай війна їх нагодує.

Боротись проти нелюдської сили, яка вбиває людяність

Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатись, треба бути моральними і державам і компаніям,

– додав Зеленський.

Президент закликав боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати людяність. Успіх української армії, успіх українського народу, принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру.

Ранкове відеозвернення Зеленського 7 березня: відео

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