Про удари по Росії та візит в Україну: Зеленський поговорив телефоном з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з представниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами розмова була хорошою.

Як підкреслив очільник держави було детально та конструктивно. Про це він написав у своєму телеграмі.

Що каже Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером?

Президент наголосив: важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно.

Зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру,

– зазначив він.

Крім того, Зеленський поінформував представників Трампа про ситуацію на полі бою, "де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари".

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації",

– зауважив політик.

Окремо український президент подякував Трампу, Віткоффу, Кушнеру та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став спільним досягненням.