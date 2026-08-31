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24 Канал Новини України Про удари по Росії та візит в Україну: Зеленський поговорив телефоном з Віткоффом і Кушнером
31 серпня, 18:56
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Оновлено - 19:18, 31 серпня

Про удари по Росії та візит в Україну: Зеленський поговорив телефоном з Віткоффом і Кушнером

Андрій Шляхтін

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з представниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами розмова була хорошою.

Як підкреслив очільник держави було детально та конструктивно. Про це він написав у своєму телеграмі.

Що каже Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером?

Президент наголосив: важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно.

Зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру, 
– зазначив він. 

Крім того, Зеленський поінформував представників Трампа про ситуацію на полі бою, "де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари".

"Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації", 
– зауважив політик. 

Окремо український президент подякував Трампу, Віткоффу, Кушнеру та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став спільним досягненням.

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