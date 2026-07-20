Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії Бернемом

Володимир Зеленський 20 липня провів першу телефонну розмову із новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Незабаром вони можуть зустрітися.

Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Що обговорили Україна та Британія?

Глава держави привітав Бернема зі вступом на посаду та подякував за намір продовжити міцну підтримку України та українців.

"Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна та Велика Британія побудували найсильніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин і працюватимуть над його подальшим розвитком.

Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом,

– анонсував Зеленський.

Раніше Енді Бернем повідомляв, що під час першої розмови із Володимиром Зеленським запевнить його у незмінній і повноцінній підтримці України, як це робив його попередник Кір Стармер.

Також голова британського уряду анонсував, що цього дня поспілкується із президентом США Дональдом Трампом.