Зеленський провів розмову з Макроном й зателефонував генсеку НАТО, – FT
- Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО після зустрічі з Дональдом Трампом.
- Деталі розмов поки не розголошуються.
- Французькі ЗМІ раніше повідомляли, що адміністрація Трампа спочатку хотіла скасувати візит Зеленського, але Макрон переконав провести зустріч.
Після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Франції. Після розмови з Еммануалем Макроном він зідзвонився й з генеральним секретарем НАТО.
Таку інформацію оприлюднив Крістофер Міллер, кореспондент Financial Times, повідомляє 24 Канал. Він посилається на джерело, близьке до президента України.
Важливо Європа не зрадить Україну: політики підтримали Зеленського після суперечки у Білому домі
Деталей обох розмов наразі не розголошували.
Нагадаємо, раніше Макрон прокоментував суперечку в Білому Домі. "Потрібно поважати тих, хто бореться", – лаконічно висловився він під час поїздки до Португалії. А також підкреслив: не слід забувати, що є "агресор і жертва".
"Макрон раніше заявив, що, на його думку, кілька великих країн були праві, коли допомагали Україні й накладали санкції проти Росії три роки тому, і продовжують це робити", – мовиться у Financial Times.
Цікаво, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа взагалі хотіла скасувати візит Зеленського до США. Втім, Макрон начебто переконав американського лідера все ж зустрітися з українським.