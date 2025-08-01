Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери серед іншого обговорили формати перемовин з Росією.

Зеленський та Стармер обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Про що говорили Зеленський та Стармер?

Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером. Британський прем'єр висловив співчуття з приводу загибелі людей унаслідок російського обстрілу Києва.

"Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", – розповів Зеленський.

Лідери обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Україна потребує для цього фінансування.

Серед тем були також санкції проти Росії. Робота в цьому напрямку триває.

Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів,

– зазначив Зеленський.

Вони також узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами.