Зеленський провів селекторну нараду щодо сил безпеки та оборони і їхньої готовності

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з силовиками. Зокрема обговорювали сили безпеки та оборони, забезпечення та їхню готовність до виконання бойових завдань.

У нараді крім президента взяли участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністри та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також були керівники усіх силових структур та члени РНБО.

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Про що говорили на нараді

Серед важливих тем обговорення – дипломатичні зусилля для посилення обороноздатності нашої держави. Крім того, говорили також про посилення санкційного тиску на Росію.

Учасники наради обговорили прогнозовані наслідки для Росії від п'ятого пакету санкцій ЄС, Крім того, говорили і про напрацьовані ідеї для наступного пакету. Тобто шостого.

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