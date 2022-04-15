Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо забезпечення армії

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з силовиками та прем’єр-міністром України.

У селекторній нараді щодо матеріально-технічного забезпечення армії взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, керівники силових відомств та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Про що говорили на нараді

Президент з учасниками під час селекторної наради обговорили постачання озброєння та боєприпасів від партнерів України. Також мова йшла про темпи власного виробництва. Окрім цього учасники заслухали актуальну інформацію від розвідників.

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