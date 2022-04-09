Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо та подякував йому за підтримку
9 квітня 2022 , 23:25Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це очільник нашої держави написав у своєму твіттері.
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Зеленський висловив подяку Трюдо за:
- підтримку ініціативи #StandUpForUkraine
- 1 мільярд канадських доларів фінансової допомоги
- 500 мільйонів доларів додаткової оборонної підтримки
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