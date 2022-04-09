Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо та подякував йому за підтримку

9 квітня 2022 , 23:25
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Джерело:

твіттер Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це очільник нашої держави написав у своєму твіттері.

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Зеленський висловив подяку Трюдо за:

  • підтримку ініціативи #StandUpForUkraine
  • 1 мільярд канадських доларів фінансової допомоги
  • 500 мільйонів доларів додаткової оборонної підтримки

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Автор: Марта Касіянчук