Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо та подякував йому за підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це очільник нашої держави написав у своєму твіттері.

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Зеленський висловив подяку Трюдо за:

підтримку ініціативи #StandUpForUkraine

1 мільярд канадських доларів фінансової допомоги

500 мільйонів доларів додаткової оборонної підтримки

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