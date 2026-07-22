Зеленський провів телефонну розмову з Віткоффом та Кушнером

Володимир Зеленський 22 липня мав телефонну розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа. Вони обговорили шляхи відновлення дипломатії задля припинення війни.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що обговорили сторони?

Спершу про розмову президента Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером повідомив журналіст Axios Барак Равід. За даними його джерел, у ході бесіди сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль задля припинення війни.

Згодом інформацію про розмову журналістам підтвердив радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. Близько 19:22 переговори тільки-но завершились.

Джерела передають, що сторони могли дійти нових ідей, як перезапустити дипломатію. А розмову оцінюють позитивно.

Про інші подробиці щодо змісту переговорів наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, джерела Суспільного у дипломатичних колах повідомили, що Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США у липні. Там в нього передбачена участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та зустріч із президентом США Трампом.

До слова, 12 – 14 липня в Баку відбулись неформальні консультації між експосадовцями з Німеччини та Росії щодо війни проти України. Про зустріч не знала влада Азербайджану. У МЗС України відповіли, що значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля.