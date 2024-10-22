Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями з інвалідністю

Президент Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Засідання відбулося щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності.

Про це лідер держави повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, 22 жовтня.

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Зеленський провів засідання РНБО

Президент зазначив, що були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень.

"Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців", – вказав Зеленський.

Також доповідали глава уряду Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

Також Зеленський розповів, що під час засідання окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Відтак, була доповідь Генерального прокурора Андрія Костіна.

РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом,

– повідомив президент.

Він пояснив, що це, зокрема, цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

На думку президента Зеленського, відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.

Лідер держави доручив прем'єру розв'язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. За словами президента, потрібні кадрові рішення. Крім цього, має бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.