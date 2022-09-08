Українські герої продовжують звільняти рідну землю від російських загарбників. Зокрема, на Харківському на Південнобузькому напрямках вдалося звільнити понад 700 кілометрів.

Зауважте Українські військові на Донеччині звільнили Озерне

Деталі про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Пресслужба Офісу Президента повідомила, що, зокрема, участь у засіданні взяли:

Олексій Резніков – міністр оборони;

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;

Олексій Данілов – секретар РНБО.

Учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих росією, а також визначили подальші оперативні завдання. Окрім того, проаналізували стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з Блінкеном

Зеленський 8 вересня зустрівся з Ентоні Блінкеном – держсекретарем США. Український лідер подякував Блінкену за візит до Києва. Президент наголосив, що це – потужний сигнал, а також – гарантія того, що Україна зможе повернути свої території, свої землі.

Зауважте – Зеленський зустрівся з Блінкеном: дивіться відео