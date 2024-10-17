Зеленський прямує у Брюссель: які плани у президента і з ким він зустрінеться
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, вирушив з офіційним візитом до Брюсселя. Там президент України зустрінеться зі світовими лідерами у рамках спеціального засідання Європейської ради.
Головна мета візиту – представити План перемоги партнерам у Європі. Про це повідомив Володимир Зеленський у ранковому зверненні.
Цікаво Зеленський у вересні дав союзникам 3 місяці на ухвалення основних положень Плану перемоги, – AP
Зеленський розповів деталі візиту у Брюссель
Зранку 17 жовтня Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у Брюссель. Як повідомив президент у ранковому зверненні, він вирушив на спеціальне засідання Європейської ради, яке відбудеться на рівні лідерів. Головна мета цього візиту – представити План перемоги партнерам.
Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо,
– наголосив Зеленський.
У зверненні президент подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю, який запросив Україну взяти участь у спеціальному засіданні. Також Зеленський повідомив, що у Брюсселі буде низка важливих зустрічей, зокрема з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп та з генсеком НАТО Марком Рютте.
Крім того, Зеленський зауважив, що також відбувається підготовка до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
"Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", – додав президент.