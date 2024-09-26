"Процес почався": у The Economist заявили, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів

Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів у наступному році. Ймовірно, президент України прагне їх провести через падіння рейтингів.

Хто може стати опонентом Зеленського – невідомо, однак "політичний процес розпочався" і вибори можуть провести у 2025 році. Про це пише The Economist, посилаючись на власні джерела.

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В Україні можуть провести вибори у 2025 році

Видання The Economist, посилаючись на дані американського Національного демократичного інституту, пише, що президентські рейтинги Володимира Зеленського за рік впали майже вдвічі. Так, у травні 2023 року президент України мав підтримку на рівні 80%, а у травні 2024 – майже вдвічі нижчу – близько 45%. Рейтинг довіри до влади загалом – ще нижчий.

Так, посилаючись на власні джерела, у ЗМІ пишуть, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Як припускають журналісти, на такий крок президент України може наважитися, щоб зміцнити свою владу.

Юлія Тимошенко у коментарі The Economist заявила, буцімто "політичний процес однозначно розпочався", однак, хто може стати опонентом Зеленського – невідомо. У ЗМІ наголошують, що існує чимало дискусій. Серед ймовірних кандидатів розглядають навіть колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, адже раніше проведені опитування продемонстрували, що українці підтримують ідею обрати лідером колишнього військового.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський раніше також не виключав можливості проведення виборів, якщо війна з Росією буде тривалою. Однак, згідно з українським законодавством, під час дії воєнного стану до Конституції України не можна вносити зміни, а вона забороняє проводити вибори в особливий час.