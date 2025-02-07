Потрібно мати з ким спілкуватися, – Зеленський розкритикував часті відрядження депутатів

Президент Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів за їхні часті відрядження за кородон. Зокрема, він згадав про поїздку на Молитовний сніданок до США.

Глава держави зазначив, що деякі питання не можна вирішити через те, що депутатів немає на роботі. Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про відрядження депутатів

Президент Зеленський каже, що важливо почути голос кожної гілки влади й він хотів би, щоб депутати були на роботі. Глава держави пояснює, що для того, аби почути чийсь голос, потрібно мати з ким спілкуватися.

Сьогодні у нас Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах,

– розповідає Зеленський.

Він додає, що постійно виглядає людиною, яка не дає українським парламентаріям начебто жити у постійному відрядженні. Зеленський також зазначив, що тут питання не у Сполучених Штатах, а в надмірній кількості поїздок депутатів за кордон, які мали б працювати "на людей, які їх обрали".

Глава держави сказав, що задоволений роботою парламенту, але висловив жаль через те, що він не працює кожного дня.