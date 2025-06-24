Путін чекати не буде, – Зеленський розніс НАТО за повільне нарощування витрат на оборону

Нещодавно стало відомо, що усі країни-учасниці НАТО погодилися збільшити витрати на оборони до 5% ВВП. Втім, досягти цього показника вони мають аж до 2035 року.

В інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський заявив, що плани країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", передає 24 Канал.

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Путін може атакувати раніше

За словами президента, починаючи з 2030 року, Путін матиме значно більші можливості. Протягом наступних 5 років диктатор може атакувати країну Альянсу, аби перевірити дієвість 5-ої статті.

Атакувати інші країни протягом найближчих місяців, на думку Зеленського, Путін не готовий. Кремль від нової агресії стримує Україна, знищуючи окупантів.

Глава держави зауважив, що диктатору потрібна пауза, аби натренувати армію і позбутися санкцій.

До слова, на саміті НАТО в Гаазі будуть прийняті важливі рішення щодо України, союзники обіцяли 35 мільярдів євро підтримки. Генсек НАТО Марк Рютте заявив про незворотний шлях України до НАТО та підтримку у боротьбі за тривалий мир.