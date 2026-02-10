Укр Рус
Україна не має часу чекати, – Зеленський різко висловився про роботу ППО
10 лютого, 16:42
Україна не має часу чекати, – Зеленський різко висловився про роботу ППО

Поліна Буянова
Основні тези
  • Володимир Зеленський закликав Повітряні сили ЗСУ діяти швидше для захисту прикордонних областей від ударів дронів.
  • За словами президента, Україна не має часу чекати, "поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються".

Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Президент зосередив окрему увагу на посиленні захисту прикордонних областей від ударів ворожих дронів.

Відповідну заяву Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

Що не так з роботою ППО?

Володимир Зеленський заявив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, щоб наростити можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "Шахедів" та інших ударних дронів. 

Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються, 
– додав глава держави.

Окремо президент закцентував на ситуації з електропостачанням у регіонах. За його словами, не в усіх громадах питання вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. 

Зеленський також зазначив, що є певні складнощі в містах Дніпропетровської області, зокрема в Кривому Розі.

Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою, 
– підсумував він.

Раніше Зеленський вже критикував сили ППО

  • У вечірньому зверненні 6 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська ППО має працювати набагато сильніше та не допускати тих проблем, які є натепер. За його словами, на частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, а на решті – треба ще "значно попрацювати".
     

  • Тоді ж президент анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, покликані посилити захист від російських "Шахедів".
     

  • За словами Володимира Зеленського, міністр оборони Федоров уже займається цим питанням, додаткові доручення отримав і командувач Повітряних сил.