Україна не має часу чекати, – Зеленський різко висловився про роботу ППО
- Володимир Зеленський закликав Повітряні сили ЗСУ діяти швидше для захисту прикордонних областей від ударів дронів.
- За словами президента, Україна не має часу чекати, "поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються".
Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Президент зосередив окрему увагу на посиленні захисту прикордонних областей від ударів ворожих дронів.
Відповідну заяву Зеленський опублікував у своїх соцмережах.
Що не так з роботою ППО?
Володимир Зеленський заявив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, щоб наростити можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "Шахедів" та інших ударних дронів.
Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються,
– додав глава держави.
Окремо президент закцентував на ситуації з електропостачанням у регіонах. За його словами, не в усіх громадах питання вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки.
Зеленський також зазначив, що є певні складнощі в містах Дніпропетровської області, зокрема в Кривому Розі.
Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою,
– підсумував він.
Раніше Зеленський вже критикував сили ППО
У вечірньому зверненні 6 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська ППО має працювати набагато сильніше та не допускати тих проблем, які є натепер. За його словами, на частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, а на решті – треба ще "значно попрацювати".
Тоді ж президент анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, покликані посилити захист від російських "Шахедів".
За словами Володимира Зеленського, міністр оборони Федоров уже займається цим питанням, додаткові доручення отримав і командувач Повітряних сил.