Україна не має часу чекати, – Зеленський різко висловився про роботу ППО

Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах України. Президент зосередив окрему увагу на посиленні захисту прикордонних областей від ударів ворожих дронів.

Відповідну заяву Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

Що не так з роботою ППО?

Володимир Зеленський заявив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти значно оперативніше, щоб наростити можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від "Шахедів" та інших ударних дронів.

Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються,

– додав глава держави.

Окремо президент закцентував на ситуації з електропостачанням у регіонах. За його словами, не в усіх громадах питання вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки.

Зеленський також зазначив, що є певні складнощі в містах Дніпропетровської області, зокрема в Кривому Розі.

Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою,

– підсумував він.

Раніше Зеленський вже критикував сили ППО