На Півдні ми контратакуємо, на Харківщині ворог залишив свої бойові угруповання, – Зеленський

Українські захисники рішуче контратакують на Півдні. ЗСУ стримують ворога та не дають йому просуватися далі.

Про актуальну ситуацію на війні росії проти України розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

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За словами глави держави, українські війська стримують окупантів на Півдні країни, тоді як Харків майже звільнили від загарбників.

Щодо Півдня: там ситуація трішки легша, тому що там ми стримуємо ситуацію, а в деяких випадках контратакуємо. Щодо Харкова – майже звільнений весь регіон, але там нам не просто. Бо вони (росіяни – 24 канал) також залишили свої бойові угруповання. Загалом потрібно стабілізувати ситуацію на Сході, я б сказав так,

– сказав Зеленський.

Водночас ситуація на Сході дуже складна. Там окупанти мають перевагу в артилерії, РСЗВ, але разом з тим у них і більше втрат.

"Вони не рахують ані техніки, ані жертв. Ми рахуємо наших людей і робимо все, щоб максимально зберегти їхні життя. Адже це наша зброя", – додав український лідер.

Яка зараз ситуація на Сході

На Слов'янському напрямку російські загарбники масово обстрілюють населені пункти. Крім того, в районі Богородичного окупанти намагалися іти у наступ, однак наші воїни завдали їм серйозних втрат, через що ті відступили.

російські загарбники масово обстрілюють населені пункти. Крім того, в районі Богородичного окупанти намагалися іти у наступ, однак наші воїни завдали їм серйозних втрат, через що ті відступили. На Краматорському напрямку міста та села страждають від ствольної і реактивної артилерії, яку застосовують окупанти. росіяни мали частковий успіх при наступі на Верхньокам'янське.

міста та села страждають від ствольної і реактивної артилерії, яку застосовують окупанти. росіяни мали частковий успіх при наступі на Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку окупанти використовують ствольну й реактивну артилерію та міномети для обстрілу мирних населених пунктів. Загарбники наступають в напрямку Веселої Долини в районі Спірного. Бої тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки уздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти завдають авіаударів по мирних населених пунктах.

Інтерв'ю Зеленського каналу CNN: дивіться відео