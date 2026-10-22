Це страшенний біль, якого нікому не побажаю, – Зеленський про свій стан під час війни

Президент Володимир Зеленський розповів про свій моральний стан та складнощі, з якими стикається щодня. Глава держави зізнався, що переживає страшенний біль і практично не спить через війну.

У подкасті The Diary Of A CEO глава держави зазначив, що виживає разом зі своєю країною та українським народом.

Що допомагає президенту триматися

За словами президента, в нинішніх умовах щодня постає питання про майбутнє, однак він зберігає віру в краще.

Важко, бо я виживаю разом зі своєю країною і своїм народом. І справді постає питання: чи настане завтра? І відповідь на це – так, настане,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що попри складну щоденну реальність залишається оптимістом і продовжує вірити в перемогу добра. Також глава держави щиро зізнався, що саме діти "тримають на землі", а його єдине бажання – щоб вони пишалися батьком.

Раніше під час спілкування з пресою Володимир Зеленський наголошував, що Україна не програє війну, однак визнавав виснажливі втрати людей та часу.