Зеленський розповів про iPad, який дозволяє бачити кожного вбитого ворога

Президент України Володимир Зеленський розповів про технології, які використовує керівництво держави для моніторингу війни. За його словами, він має доступ до спеціального пристрою, де в режимі реального часу відображається ситуація на фронті.

Це дозволяє оперативно реагувати на загрози та ухвалювати рішення. Про це Зеленський заявив перед парламентом Великої Британії.

Дивіться також Він має, що треба мені, а в мене є те, що потрібно йому, – Зеленський про розмову з Нетаньягу

Що розповів Зеленський?

Зеленський заявив, що використовує спеціальний планшет для моніторингу бойових дій у режимі реального часу. За його словами, на пристрої можна бачити ситуацію на передовій, включно з переміщенням сил і результатами бойових зіткнень.

Глава держави зазначив, що аналогічні пристрої мають також прем’єр-міністр, міністр оборони та представники вищого військового командування. Це дозволяє ключовим особам у системі управління країною отримувати актуальну інформацію без затримок.

Зеленський підкреслив, що система відображає не лише події на суші, а й усі повітряні загрози, морську ситуацію, а також українські удари великої дальності по території Росії. Таким чином формується повна картина бойових дій у різних доменах. Зокрема, він показав як виглядав удар по Україні 14 лютого на цьому планшеті.

За словами президента, такі технології є важливим елементом сучасної війни, адже забезпечують швидкість ухвалення рішень і координацію між військовими та політичним керівництвом. Це особливо критично в умовах постійних атак та змін на фронті.

Якщо потрібно зупинити "Шахед" в Еміратах, ми це можемо зробити. Якщо потрібно зупинити його в Європі чи Великій Британії, ми можемо це зробити. Це питання технології, інвестицій та співпраці. І той факт, що ми пережили цю зиму, яку Росія намагалася зробити смертельною для всіх наших родин, показує, що наші рішення працюють,

– сказав він.

Згодом президент України розповів, що дав королю Чарльзу ІІІ iPad, через який можна стежити за фронтом. Глава держави додав, що він зробив це для того, щоб продемонструвати повагу та вдячність за допомогу Британії.

Що відомо про українські технології?