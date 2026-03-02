Зеленський сказав, що задумали росіяни на фронті

Україна отримала інформацію про військові плани росіян на 2026 – 2027 роки. Те, що росіяни планували зробити в 2025 році, їм не вдалося виконати.

Деталі заяви президента передає 24 Канал. Цього дня Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі – вечірньому прийомі їжі під час священного місяця Рамадан.

Куди будуть рухатися росіяни цього року?

За словами Зеленського, деякі напрямки залишаються актуальними для росіян. Це передусім окупація Донецької і Луганської областей, але не тільки.

Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок в Запорізькій області, напрямок Дніпра. Їм складно, але вони дивляться на одеський регіон,

– заявив лідер держави.

Водночас Зеленський підкреслив: ці плани ворога не мають нічого спільного з реальністю. Адже окупанти готували весняний наступ на Україну, а фундамент для нього закладали наприкінці 2025 року.

Вони не виконали завдання на кінець 2025 року. Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їхні,

– висловився президент.

Поки що Україна не бачить сил, які б дозволили росіянам здійснити той весняний наступ, який вони запланували. Загальну мобілізацію, відповідно до даних розвідки, Путін поки не планує.

Тим часом Україна звільняє більше територій, аніж втрачає.