Росія нарощує дрони та має великі проблеми з особовим складом, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у росіян почалися значні проблеми з кількістю військових на фронті. Він додав, що внаслідок цього окупанти значно збільшили кількість дронів.

За словами президента України, російські війська дуже деморалізовані й в них немає часу на підготовку або тренування. Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу про підготовку до наступної зими.

Чому російська армія стає менш боєздатною?

За словами глави держави, російські війська слабшають на деяких ділянках фронту. Він наголосив, що "не варто розслаблятися", тому що окупантів менше не стало.

Я просто хочу пояснити, що не треба розслаблятись, не треба думати, що ворог здався або їх (росіян – 24 Канал) стало менше, проте найважливіше це те, що почалися проблеми з особовим складом окупантів,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що проблема з дронами досі є. Він зазначив, що росіяни нарощують кількість БпЛА, внаслідок чого утворюються "кілзони", у яких неможливо жити.

Український лідер також сказав, що кількість вбитих за місяць окупантів призвела до деморалізації ворога. Він додав, що усі проблеми росіян дуже впливають на хід переговорів.

Що Зеленський казав про ситуацію на фронті?