Варто готуватися до наступного року, – Зеленський про деталі співпраці з командою Трампа

Президент України вважає, що контактів між його командою та командою новообраного президента США Дональда Трампа "повинно бути більше". Водночас Зеленський надіється, що політика США стосовно України не зміниться.

Україна співпрацює з Трампом та його командою до інавгурації. Про це Зеленський розповів у інтервʼю для Kyodo News, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про співпрацю з командою Трампа

Володимир Зеленський заявив, що під час війни для України найстрашніше залишися наодинці проти ворога. Тому надзвичайно важливим є союз Сполучених Штатів і Європи у підтримці України.

Авжеж, хочеться, щоб політика Сполучених Штатів не змінилася, щоб Сполучені Штати не шукали компроміс між вбивцею і жертвою. Це дуже важливо,

– додав президент.

Він також наголосив на тому, що "справедливий мир через сильну позицію України – це нормально". У пошуках виходу із ситуації варто опиратися на статут ООН, на пропозиції й бачення України, адже війна триває саме тут.

Зеленський вважає, що наразі контактів з командою Трампа "повинно бути більше", і варто ретельно готуватися до наступного року.

Ми будемо підтримувати контакти з Трампом і його командою, допоки він не буде у Білому домі, а там уже буде повна вага його прав, як нового президента Сполучених Штатів. Тоді можна буде говорити про деякі речі більш детально,

– розповів Зеленський.

Раніше 24 Канал повідомляв, що, за словами Зеленського, Трамп і його команда знають про позицію України та її План перемоги. "Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", – повідомив президент України.