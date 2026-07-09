Зеленський розповів про зустріч з Навроцьким

Президент України розповів про розмову із польським колегою. Зеленський назвав зустріч довгою та конструктивною.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський?

Пріоритетними питаннями, які обговорювали очільники держав були безпека та економіка. Зеленський наголосив. що у Варшави та Києва є один ворог – Москва.

Також він прокоментував URC, назвавши конференцію успішною.

Польський бізнес зацікавлений, ми відкриті до наших польських партнерів,

– заявив Зеленський.

Щодо обговорення історичних питань, президент України вважає, що обидві сторони мають бути конструктивними та делікатними. Він зазначив, що важливо не зруйнувати добрі відносини між державами.