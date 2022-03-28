Зеленський розповів, що було б, якби Захід ввів санкції вчасно

Президент України Володимир Зеленський поділився думкою, до чого б призвели вчасні санкції Заходу проти Росії. Зокрема, війна була б в інших масштабах і без допомоги Білорусі.

За словами Зеленського, це дало б Україні більше часу. Таким чином могло й не бути повномасштабного російського нападу.

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Вони б показали Білорусі, що могло б статися, якби ввели превентивні санкції щодо російського бізнесу, експорту нафти та газу тощо. Це з урахуванням того, що білоруси не підтримують війну Росії проти України,

– заявив президент.

Він також наголосив, що попереджувальні санкції дали б більше часу українським військовим підготуватися до подальшого вторгнення Росії.

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