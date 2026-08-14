"Хочу просто бути з родиною біля моря": Зеленський розповів, чого хоче після війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни хоче поїхати на море з родиною. Він також зазначив, що дуже сумує за близькими.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для CNN.

Що Зеленський планує робити після війни?

Глава держави наголосив, що після закінчення війни він хоче більше проводити часу зі своєю родиною. Президент зазначив, що телефонує близьким кожного дня.

Так, я сумую за ними. І звісно я кажу про те, як сильно люблю їх. Мені фізично потрібно їх обійняти,

– сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи не боїться він залишитися в українській політиці після завершення війни, Володимир Зеленський відповів, що насамперед хоче зберегти можливість проводити час біля моря.

Ніхто не зможе забрати моє море. Я буду боротися за це,

– заявив президент.

Нагадаємо, що радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Москва продовжує заявляти про готовність до контактів зі США та водночас наполягає, що нібито не отримувала українських пропозицій щодо завершення війни.

Однак за нинішніх умов російське керівництво не демонструє реальної готовності до змістовних переговорів і продовжує висувати неприйнятні для України вимоги.

Нинішню російську вимогу віддати території він не вважає навіть стартовою пропозицією для домовленостей. Після поступок Москва, на його думку, сприйняла б паузу лише як завершення чергового етапу війни, а згодом могла б знову перейти до наступу й намагатися розширити контроль.