Зеленський розповів, скільки коштуватиме Україні мобілізація
Увечері 19 грудня проходить пресконференція Володимира Зеленського. 24 Канал розкаже деталі.
Президента спитали стосовно законопроєкту про мобілізацію. Його відповідь читайте на 24 Каналі.
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Скільки буде коштувати мобілізація
Мобілізація буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.
Таким чином президент висловився щодо нової мобілізації.
На рівні Ставки військові попросили про збільшення мобілізації – мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Президент сказав, що це питання в тому числі фінансів, і попросив надати більше аргументів.
"Це питання перш за все людей, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів", – сказав він.
Потрібна демобілізація
У комплексному плані щодо проведення мобілізації в Україні ще немає питання демобілізації. Але має бути справедливість, вважає Зеленський.
Що стосується людей, мені потрібна конкретика, тому що, що буде з мільйонною армією України, дуже потужною? Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, з тими, хто два роки там захищає нашу державу? У нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток. Повинен бути комплексний план,
– висловився він.
Президент сказав: дуже хотів би, щоб військове керівництво розуміло всі виклики. Україна не може втратити найсміливіших, найбільш потужних людей. Вони стійкі, але втомлені, тож держава має знайти додаткові мобілізаційні сили.
Іще в законі має бути вирішено питання відрядження, відпусток, переводу.Зверніть увагу! Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.