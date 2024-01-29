Росію зупинити можна: Зеленський розповів, як не допустити Третьої світової війни
Джерело:Володимир Зеленський
Російську агресію можна зупинити фінансово і таким чином не допустити Третьої світової війни.
Відповідну думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу ARD. Відповідаючи на питання, чи завершиться війна у 2024 році, він не дав прямої відповіді.
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Водночас український лідер наголосив, що треба вірити в народ, в партнерів і вірити в мир. Адже будь-яка війна закінчується. І попри те, що наша країна наразі у дуже складному моменті, війну Росії можна зупинити.
І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити Третьої світової війни,
– наголосив Володимир Зеленський.
Війна Росії з НАТО: що відомо
- Станом на зараз принаймні 5 країн-членів НАТО моделюють сценарій можливої агресії Росії.
- Видання Bild оприлюднило документи, які містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією. Згідно з ними, війна може розпочатися вже у 2024 році.
- Голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав громадян західних держав готуватися до "тотальної війни" з Росією.
- Також міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими. Експерти називають термін за 5 – 8 років – Пісторіус також переконаний, що це не станеться зараз.