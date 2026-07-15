Зеленський "не по-європейськи" відкрив пляшку з водою, що обурило мережу

Дрібні побутові звички відомих політиків під час офіційних заходів іноді привертають несподівано багато уваги громадськості. Черговий такий епізод на міжнародній зустрічі спровокував жваві суперечки серед користувачів соціальних мереж.

Під час нещодавнього саміту НАТО в Анкарі Президент України Володимир Зеленський потрапив у фокус уваги через звичайну пластикову пляшку. Відео опублікувала Nexta у соцмережі X.

Чому вчинок Зеленського викликав резонанс?

На опублікованому в мережі відеоролику видно, як український лідер відкриває пляшку з водою та повністю відриває кришку.

Як Зеленський відкрив пляшку: дивіться відео

Річ у тім, що чинні екологічні норми Європейського Союзу вимагають, щоб кришка обов'язково залишалась прикріпленою до пляшки. Цю директиву впровадили в Європі для того, щоб під час утилізації пластику споживачі не губили дрібні деталі, які часто потрапляють у довкілля окремо від тари. Хоча кришку можна легко прикрутити назад перед здачею пляшки, люди все ж забувають це зробити.

Відео спровокувало активні обговорення під публікацією. Частина користувачів каже, що розуміє дії українського лідера, адже самі часто відривають подібні кришечки, аби ті не заважали під час пиття.

Ось чому Україна досі не може вступити до ЄС,

– пожартували у мережі.

Інші ж коментатори обурені дією Зеленського, написавши, що "вони не підходять для союзу", якщо роблять так.

Нагадаємо, в результаті саміту НАТО 7 – 8 липня було оголошено про нові оборонні закупівлі та промислові угоди на понад 50 мільярдів євро. Також союзники зобов'язалися надати Україні по 70 мільярдів євро допомоги у 2026 та 2027 роках. Ці кошти підуть на допомогу, військову техніку та навчання.