Зеленський у Саудівській Аравії: Подоляк сказав, чого очікувати від візиту
Володимир Зеленський перебуває у Саудівській Аравії. Цей візит є першим в історії для України. Президент має провести двосторонні переговори.
Для України важливо донести Саудівській Аравії справжню природу війни, що розв'язала Росія. У цьому й допоможе візит Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
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Візит є важливим та знаковим
Президент України Володимир Зеленський з візитом прибув до Саудівської Аравії. Там він має виступити на Лізі арабських держав. Зауважимо, що раніше Саудівська Аравія допомагала Україні в низці обмінів полоненими.
Позиція арабських країн важлива сьогодні. Тому що Росія робить спроби впливати на Латинську Америку, на Африку та арабський регіон. Тому безпосередній контакт з президентом України матиме величезну користь (для розуміння ситуації в Україні – 24 Канал),
– зауважив Михайло Подоляк.
Візит Зеленського допоможе донести й дати чітке розуміння природи цієї війни. А також прояснить, чому Росія не виграє в будь-якому випадку і що з нею стратегічно невигідно підтримувати тісні відносини. Мовиться не лише про репутаційну, але й бізнесову складову. Оскільки у Росії зараз є хіба залишковий бізнес, для якого зокрема там використовують Об'єднані Арабські Емірати.
Крім того, арабський регіон сьогодні, як і Китай, намагається зайняти активнішу роль процесу в глобальному політичному процесі. Тому дуже важливо розставити правильні акценти та розповісти зсередини про реальну ситуацію в Україні через війну з Росією.
Зеленський в Саудівській Аравії: що відомо
- Президент України перебуває з візитом у Саудівській Аравії. Там він зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Головними темами двосторонніх переговорів буде повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій. А також повернення всіх полонених та незаконно депортованих з Росії.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що цей візит до Саудівської Аравії є першим в історії. Він зокрема допоможе зміцненню двосторонніх відносин та зв'язків України з арабськими країнами.
- Зауважимо, що наприкінці лютого до Києва приїжджав міністр закордонних справ Саудівської Аравії – принц Файсал бін Фархан. Тоді Саудівська Аравія виділила Україні 400 мільйонів доларів допомоги. Ймовірно, саме тоді й заклали підґрунтя для зустрічі, що відбувається сьогодні.