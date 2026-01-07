Зеленський шукає нового керівника Служби зовнішньої розвідки: джерела розповіли, хто кандидати

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський шукає новий формат роботи Служби зовнішньої розвідки. Він доручив сформувати перелік можливих кандидатів на посаду її керівника.

Президент буде обирати очільника орієнтуючись на підходах роботи Служби зовнішньої розвідки. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела, передає 24 Канал.

Які кандидатури розглядає президент?

За словами співрозмовника видання, глава держави розглядає різні підходи до подальшої роботи СЗР. Серед потенційних кандидатів можуть бути дипломати, військові або професійні розвідники – залежно від обраної моделі розвитку служби.

Серед можливих варіантів, зокрема, називають колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, що передбачає акцент на дипломатичній складовій розвідки.

Також президент нібито розглядав кандидатуру командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького – як варіант посилення бойового та організаційного напряму роботи Служби зовнішньої розвідки.

Окремо залишається і можливість призначення колишнього голови СБУ Василя Малюка, який раніше відмовлявся від такої пропозиції. Проте, за словами джерела, міг би змінити свою позицію та зосередитися на асиметричних операціях.

Співрозмовник зазначив, що президент очікує перелік кандидатів і ухвалюватиме рішення після особистих розмов, оцінюючи потенціал СЗР та можливості її розвитку.

