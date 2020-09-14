Україна отримає 1,2 мільярда євро допомоги від Євросоюзу. Задля цього президент Володимир Зеленський 14 вересня підписав Закон про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди з ЄС.

Відповідний законопроєкт 25 серпня схвалила Верховна Рада. Це буде додатковий кредит від Євросоюзу, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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На що витратять гроші

Кредит від ЄС спрямують на підтримання макроекоміки та реалізацію реформ в Україні.

Виплати здійснюватимуть двома траншами – по 600 мільйонів євро. Щоб отримати другий транш допомоги, Україна повинна буде впровадити певні зміни. Це стосується медичних закупівель, податкової та митної реформ, судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств та функціонування ринку газу.

Що відомо про меморандум