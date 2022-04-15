Тривалість війни визначається на двох напрямках, – Зеленський про шлях до перемоги

Президент Володимир Зеленський сказав, які саме фактори можуть пришвидшити завершення війни. На його думку, світова спільнота може допомогти вгамувати агресора.

Також відіграють у цьому важливу роль і наші ЗСУ, які героїчно дають відсіч росіянам. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави.

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Будемо бити їх більше, – Зеленський

Передусім, на думку президента, справді важливу роль відіграють Збройні Сили України. Вони досягають вагомих успіхів на полі бою. Робота наших захисників має історичне значення.

Проте цього недостатньо, щоб очистити землю від окупантів. Оскільки також потрібно чинити значний економічний тиск на Росію.

Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні та економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна,

– сказав очільник України.

Він додав, що українська влада просуває значно сильніші санкції проти країни-агресора. Вони є вкрай руйнівними та можуть допомогти зупинити кровопролиття.

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