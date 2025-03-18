Зеленський сказав, чи є в України дефіцит озброєння

Президент Володимир Зеленський розповів, чи достатньо в Україні озброєння. Зокрема, він зазначив, що держава має кілька не безкоштовних контрактів щодо постачання зброї.

А також висловився про системи ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Яка ситуація з озброєнням в Україні

За словами президента, Україна може оплатити контракти за свої або партнерські гроші. Однак, вони не є безплатними, як раніше.

Є питання з FPV, є ще якісь питання, але там з погляду артилерії, з погляду деяких мін, систем, поки що ми закриваємо ці питання,

– каже Зеленський.

Він також додав, що призупинення військової допомоги США не спричинило суттєвий дефіцит озброєння. Проте щодо систем протиповітряної оборони, глава держави заявив, що це питання не можна закрити "просто фінансуванням в наш бюджет", адже цього не вистачить.

Президент каже, що ППО потрібно замовляти, домовлятися з іншими країнами, а також брати ліцензії й відкривати свої заводи.