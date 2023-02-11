Щоб Путін поперхнувся: португальське телебачення дотепно змінило посаду Зеленського

З початку повномасштабної війни світові ЗМІ все більше уваги приділяють Володимиру Зеленському. Президент України часто з'являється в новинах і буває, що навіть на "нових посадах".

Черговий такий курйоз трапився в ефірі телеканалу CNN Portugal, пише 24 Канал. За даними ЗМІ, а насправді випадковим кумедним ляпом, Президент України скинув з трону Володимира Путіна.

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Зеленський – президент Росії

Ба більше, Володимир Зеленський й сам "став" президентом держави, якою зараз керує диктатор. Можливо, й самі росіяни були б не проти мати лідера, якому не байдуже на свій народ. Однак, про що можна говорити напевне, так це про те, що при такому розвитку подій повномасштабна війна закінчилася б у той же день.

Чи хотіли натякнути на це громадяни західної країни – не відомо. Зазначимо, що у самому CNN Portugal ніяк не прокоментували таку кумедну одруківку.



Володимира Зеленського назвали президентом Росії / Скриншот

Мережі сподобалася така версія світу

Однак хто оперативно та з гумором відреагував на ляп журналістів, так це користувачі соцмереж. Традиційно вони також й створили нові меми.

Ба більше, деякі збираються про всяк випадок вивчати українську, адже з такими темпами Зеленський скоро очолить світ. А також припускають, що надане західне озброєння виявилося сильнішим, ніж очікували. Хоча насправді ми всі знаємо, що не обійшлося б і без майстерності військових України.



Реакція на кар'єрний ріст Зеленського у мережі / Скриншот



Припущення, як Зеленський зміг стати президентом Росії / Скриншот