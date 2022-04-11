Зеленський створив нову військову адміністрацію у Донецькій області

Указом президента в Донецькій області створили нову військову адміністрацію. Мовиться про Костянтинівську МВА.

Костянтинівська міська військова адміністрація запрацювала 10 квітня. Про це повідомили на офіційному сайті президента.

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На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області,

– мовиться в повідомленні.

Генштабу ЗСУ та Донецькій ОВА Зеленський доручив здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

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