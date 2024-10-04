Допомогли мотивувати тих, хто дає нам зброю: Зеленський зустрівся з учасниками Курської операції

Володимир Зеленський відвідав Сумську область. Свою поїздку президент розпочав зустрічі з воїнами, які б'ються на Курщині, захищаючи українські прикордонні регіони й усю нашу державу.

Український лідер подякував усім командирам, сержантам, солдатам за Курську операцію. Наголосив, вона сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки, передає 24 Канал.

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Зеленський зустрівся з воїнами, які беруть участь в операції у Курській області

Президент розповів, що 4 жовтня розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які б'ються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони та всю державу. Уточнив, що це 82-га бригада. Зеленський заслухав доповідь командира та відзначив бійців.

Президент зустрівся з учасниками Курської операції: дивіться відео

Український лідер подякував військовим за службу, захист нашої держави, територіальної цілісності й наголосив, за ті важливі перемоги, які ведуть до однієї великої та довгоочікуваної.

Президент подякував українським захисникам за Курську операцію. Всім, – і командирам, і сержантам, усім солдатам. Зауважив, знає, що не просто у час довгої війни, але треба мотивувати особовий склад.

Але я хочу, щоб ви знали, що мотивувати треба ввесь світ і переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога, і воно так і є. І ця Курська операція дуже сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки, зброю за кордоном. Тому це була нова хвиля, дуже важлива. І ви напевно навіть не уявляєте до кінця, яку допомогу ви зробили саме для цього рішення,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент наголосив, пам'ятаємо усіх захисників, яких, на жаль, уже з нами немає. Закликав вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв.

Зверніть увагу! У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що також провів засідання Ставки в Сумській області. Головне питання – захист нашої інфраструктури, енергетики – робота ППО.