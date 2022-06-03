Зеленський у своєму зверненні згадав відому пісню "Вова, ї*аш їх, бл*ть"

Завершується 100 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, у якому апелював до фраз і слів, що стали популярними за час повномасштабного вторгнення Росії.

Згадав президент й відому пісню "Вова, *баш їх", яку створили на основі звернення керівника футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка до нашого Верховного Головнокомандувача. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Зеленський про слова й гасла війни

Як розповів Володимир Зеленський, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явились слова, які звучать дуже часто – фактично, щоденно. Президент зауважив, що українці повинні нині зробити все можливе, аби вони не означали для наступних поколінь того ж, що означають сьогодні для нас.

Передусім, це слово "руїни". Але також – сирена, повітряна тривога, комендантська година, блокпост, колючий дріт і слово "міни",

– пояснив Зеленський.

Очільник нашої держави додав, що буде ще багато слів, які знатиме кожен, які матимуть сенс для кожного, й що дадуть шанс мільйонам. Зокрема, він наголосив на таких словах, як відбудова, кандидатство і членство, гарантії і безпека. Разом з тим обов'язково таким словом має стати "повернення", на основі слова, яке було мрією, а стало реальністю – "звільнення".

Слова нашого майбутнього

Володимир Зеленський зауважив, що слова стануть нашим майбутнім – про те, що ми зробимо з тією нашою калиною, з нашою славною Україною.

Слова про те, куди прямує і завжди прямуватиме ворожий воєнний корабель. Про те, що робити з окупантами, коли хтось каже "Вова!" . І, звичайно, наше вже народне: "Доброго вечора! Ми з України!"

– додав Зеленський.

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До слова, президент згадав й переможну пісню Kalush Orchestra "Стефанія" та наш гімн: "Ми з тієї України, де розквітає поле, а вона сивіє. З тієї України, яка стояла, стоятиме і буде стояти. України, чия не вмерла ще слава і воля. України, якій ми кажемо: "Слава!", – підсумував Зеленський.

Додамо, що очільник нашої держави завершив своє відеозвернення, вказавши на три головні слова, задля яких протягом ста днів після восьми років ми боремось: "Мир, перемога, Україна".

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського на 100 день повномасштабної війни: дивіться відео