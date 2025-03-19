Зеленський і Трамп узгодили деталі режиму тиші в небі і морі, і як досягти її на фронті, – ЗМІ

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відбулася увечері 19 березня. За її результатами лідери узгодили низку важливих деталей щодо припинення вогню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що обговорили Зеленський та Трамп

Розмова Трампа та Зеленського тривала майже годину. У ній американський лідер розповів деталі своєї розмови із главою Кремля Владіміром Путіним щодо України.

За інформацією джерел видання в ОП, під час розмови було узгоджено деталі режиму тиші в небі, на морі, а також, те, як її можна досягти на фронті.

Крім того, Зеленський поінформував президента США про ситуацію на фронті. Також лідери під час розмови торкнулися питання звільнення полонених.

До слова, кореспондент Sky News Девід Блевінс зауважив, що у дописі Трампа про результати розмови із Зеленським спостерігається "більш стриманий тон". Він також зазначив, що подібний тон він використав, коли коментував свою розмову із Путіним.