Зеленський ухвалив рішення замінити Содоля

Володимир Зеленський 24 червня записав традиційне звернення. У ньому він повідомив, що генерал-лейтенанта Юрія Содоля замінять на посаді.

Зазначимо, що днем раніше начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву на одного з генералів через перевищення службових повноважень і некомпетентне командування військами. За даними ЗМІ, йшлося саме про Юрія Содоля.

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Юрій Содоль залишить посаду

Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що зранку мав нараду з військовими. На ній були присутніми, зокрема, Головнокомандувач, начальник Генштабу, міністр оборони. Темами розмови були ситуація на ключових напрямках і кадрові питання у ЗСУ.

Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова,

– сказав президент.

Інше зі звернення президента

Зазначимо, що відповідні укази про звільнення Содоля та призначення Гнатова вже з'явилися на сайті президента.

Володимир Зеленський 24 червня також заслухав доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет. Внаслідок атаки ворога загинули 4 людини, десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Гарант зазначив, що Україна обов'язково відповість Росії на цей удар – відповість абсолютно справедливо.

Окрім цього, Зеленський 24 червня представив нового керівника Управління державної охорони. Його завданням є зробити нову, сучасну структуру Управління. Дати новий формат роботи й нову якість. Абсолютно патріотичну.

Президент України розповів, що цього дня відзначив державними нагородами України воїнів із Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

Не обійшлося й без результатів у відносинах із партнерами. До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна – Малаві. Як зазначив Зеленський, більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію. Український лідер також подякував США за нове рішення.

Вчасне гуманітарне рішення – Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні. Три мільйони примірників – це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року. У час, коли російський окупант буквально випалює все, зокрема українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів,

– сказав Зеленський.

Як вказав Зеленський, також тривають приготування зараз до надзвичайно вагомої, історичної події. Вже 25 червня мають початися переговори між Україною та Євросоюзом щодо вступу. За словами президента, це той день, до якого Україна йшла протягом десятиліть – і він стає реальністю. Україна рухається у спільний дім європейських націй.