Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її керівника

11 червня 2022 , 19:30
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 11 червня утворив Лисичанську міську військову адміністрацію. Її очолив Валерій Шибік.

Новину повідомила пресслужба Офісу Президента. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

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Призначити Валерія Шибіка начальником Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області,
– мовиться у повідомленні.

Український лідер відвідав Лисичанськ 6 червня. 

Автор: Мар'яна Бекало