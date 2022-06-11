Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її керівника
11 червня 2022 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 11 червня утворив Лисичанську міську військову адміністрацію. Її очолив Валерій Шибік.
Новину повідомила пресслужба Офісу Президента. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.
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Призначити Валерія Шибіка начальником Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області,
– мовиться у повідомленні.
Український лідер відвідав Лисичанськ 6 червня.