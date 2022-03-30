Зеленський утворив низку військових адміністрацій у містах на Донеччині

Володимир Зеленський оголосив про утворення 8-ми військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. Сім із них у Донецькій області. Ще один – у Краматорському районі.

Про це йдеться в указі №188 / 2022, який 30 березня опублікували на офіційному сайті глави держави. Розповідаємо, на базі яких населених пунктів утворять військові адміністрації.

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Де утворять нові військові адміністрації

Згідно з указом на Донеччині утворено такі військові адміністрації:

Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району; Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району; Мар’їнську міську військову адміністрацію Покровського району; Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району; Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Слов’янську міську військову адміністрацію Краматорського району; Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.

Зазначається, що у зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.

У другій частині указу, президент постановив утворити Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

Хто очолить новоутворенні військові адміністрації

Також Президент підписав розпорядження про призначення керівників вказаних військових адміністрацій.

Згідно з указом начальниками стануть:

Мар’їнської МВА – Юрій Григулець,

Вугледарської МВА – Сергій Новіков,

Авдіївської МВА – Віталій Барабаш,

Торецької МВА – Василь Чинчик,

Слов’янської МВА – Вадим Лях,

Світлодарської МВА – Сергій Гошко,

Очеретинської селищної військової адміністрації – Микола Коваленко,

Дружківської МВА – Сергій Боєвський.

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