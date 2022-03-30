Зеленський утворив низку військових адміністрацій у містах на Донеччині

30 березня 2022 , 20:10
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента України

Володимир Зеленський оголосив про утворення 8-ми військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. Сім із них у Донецькій області. Ще один – у Краматорському районі.

Про це йдеться в указі №188 / 2022, який 30 березня опублікували на офіційному сайті глави держави. Розповідаємо, на базі яких населених пунктів утворять військові адміністрації. 

Читайте також Зеленський обговорив з Байденом конкретну оборонну підтримку України

Де утворять нові військові адміністрації

Згідно з указом на Донеччині утворено такі військові адміністрації:

  1. Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району;
  2. Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району;
  3. Мар’їнську міську військову адміністрацію Покровського району;
  4. Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району;
  5. Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
  6. Слов’янську міську військову адміністрацію Краматорського району;
  7. Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.

Зазначається, що у зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.

У другій частині указу, президент постановив утворити Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

Хто очолить новоутворенні військові адміністрації

Також Президент підписав розпорядження про призначення керівників вказаних військових адміністрацій.

Згідно з указом начальниками стануть:

  • Мар’їнської МВА – Юрій Григулець,
  • Вугледарської МВА – Сергій Новіков,
  • Авдіївської МВА – Віталій Барабаш,
  • Торецької МВА – Василь Чинчик,
  • Слов’янської МВА – Вадим Лях,
  • Світлодарської МВА – Сергій Гошко,
  • Очеретинської селищної військової адміністрації – Микола Коваленко,
  • Дружківської МВА – Сергій Боєвський.

Зверніть увагу – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії:

 