Зеленський утворив низку військових адміністрацій у містах на Донеччині
Джерело:Офіс Президента України
Володимир Зеленський оголосив про утворення 8-ми військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. Сім із них у Донецькій області. Ще один – у Краматорському районі.
Про це йдеться в указі №188 / 2022, який 30 березня опублікували на офіційному сайті глави держави. Розповідаємо, на базі яких населених пунктів утворять військові адміністрації.
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Де утворять нові військові адміністрації
Згідно з указом на Донеччині утворено такі військові адміністрації:
- Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району;
- Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району;
- Мар’їнську міську військову адміністрацію Покровського району;
- Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району;
- Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району;
- Слов’янську міську військову адміністрацію Краматорського району;
- Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.
Зазначається, що у зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.
У другій частині указу, президент постановив утворити Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.
Хто очолить новоутворенні військові адміністрації
Також Президент підписав розпорядження про призначення керівників вказаних військових адміністрацій.
Згідно з указом начальниками стануть:
- Мар’їнської МВА – Юрій Григулець,
- Вугледарської МВА – Сергій Новіков,
- Авдіївської МВА – Віталій Барабаш,
- Торецької МВА – Василь Чинчик,
- Слов’янської МВА – Вадим Лях,
- Світлодарської МВА – Сергій Гошко,
- Очеретинської селищної військової адміністрації – Микола Коваленко,
- Дружківської МВА – Сергій Боєвський.
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